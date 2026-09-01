Journées Européennes du Patrimoine : Exposition et conférence Chapelle Sainte Thérèse du Penon Seignosse
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte Thérèse du Penon · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Journées Européennes du Patrimoine : Exposition et conférence
Chapelle Sainte Thérèse du Penon 650 avenue de la Grande Plage Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
Lieu : Chapelle Sainte-Thérèse du Penon à Seignosse.
Entrée libre.
– Exposition photographique
10h – 20h
Cette exposition historique retrace la genèse de la station balnéaire de Seignosse-le-Penon, créée dans les années 1960. Elle met en lumière les contributions d’architectes comme J. R. Hébrard et Jean Boulbet, pionniers de l’architecture organique.
– Conférence
16h
Cette conférence sur le patrimoine explore l’histoire de Seignosse-le-Penon. Elle retrace les transformations architecturales et sociales de la station balnéaire depuis les années 1960, s’appuyant sur l’analyse de cartes postales anciennes.
Par Kévin Laussu, médiateur de l’Architecture et du Patrimoine. .
Chapelle Sainte Thérèse du Penon 650 avenue de la Grande Plage Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine seignossepatrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine : Exposition et conférence
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Exposition et conférence Seignosse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Seignosse
À voir aussi à Seignosse (Landes)
- Quiksilver Festival Seignosse 19 septembre 2026
- Côte Sud FM Fest’ Seignosse 19 septembre 2026
- Les visites de Julia Office de Tourisme Seignosse 23 septembre 2026
- Les visites de Julia Office de Tourisme Seignosse 30 septembre 2026
- DUB INC LE TUBE Seignosse 2 octobre 2026