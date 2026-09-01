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Journées Européennes du Patrimoine : Exposition et conférence Chapelle Sainte Thérèse du Penon Seignosse

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte Thérèse du Penon · Seignosse

Journées Européennes du Patrimoine : Exposition et conférence Chapelle Sainte Thérèse du Penon Seignosse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chapelle Sainte Thérèse du Penon
Adresse
650 avenue de la Grande Plage
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Seignosse

Journées Européennes du Patrimoine : Exposition et conférence

Chapelle Sainte Thérèse du Penon 650 avenue de la Grande Plage Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
Lieu : Chapelle Sainte-Thérèse du Penon à Seignosse.
Entrée libre.

– Exposition photographique
10h – 20h
Cette exposition historique retrace la genèse de la station balnéaire de Seignosse-le-Penon, créée dans les années 1960. Elle met en lumière les contributions d’architectes comme J. R. Hébrard et Jean Boulbet, pionniers de l’architecture organique.

– Conférence
16h
Cette conférence sur le patrimoine explore l’histoire de Seignosse-le-Penon. Elle retrace les transformations architecturales et sociales de la station balnéaire depuis les années 1960, s’appuyant sur l’analyse de cartes postales anciennes.
Par Kévin Laussu, médiateur de l’Architecture et du Patrimoine.   .

Chapelle Sainte Thérèse du Penon 650 avenue de la Grande Plage Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine   seignossepatrimoine@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Exposition et conférence

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Exposition et conférence Seignosse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Seignosse

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