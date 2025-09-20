Journées Européennes du Patrimoine Exposition et danse au jardin Galerie du Soleil Varzy

Galerie du Soleil 12 Boulevard Dupin Varzy Nièvre

2025-09-20 16:00:00

2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, vernissage de l'exposition DUO samedi 20 septembre à partir de 16h Céramiques de Monique Isambert, encres de Rita Bagha Danse au jardin avec Martine Lourdel dimanche 21 septembre entre 15h et 19h. L'exposition se tiendra du 20 septembre au 26 octobre tous les jours sur RDV au 06 64 16 03 36 ou 06 08 46 07 54 Portes ouvertes les 25 et 26 octobre de 10h à 18h .

Galerie du Soleil 12 Boulevard Dupin Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 46 07 54

