Journées Européennes du Patrimoine Exposition et découverte Port de L’Éguille Espace Jacques Daniel L’Éguille

Port de L’Éguille Espace Jacques Daniel 1 chemin Pré du Château L’Éguille Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, l’Espace Jacques Daniel ouvre les portes du fonds documentaire légué par M. Jacques Daniel quelques livres, anciennes cartes et gravures seront présentés au public.

Port de L’Éguille Espace Jacques Daniel 1 chemin Pré du Château L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine fondationjacquesdaniel@gmail.com

English :

For these European Heritage Days, the Espace Jacques Daniel is opening the doors of the documentary collection bequeathed by Mr. Jacques Daniel: some books, old maps and engravings will be presented to the public.

German :

An diesen Europäischen Tagen des Kulturerbes öffnet der Espace Jacques Daniel die Türen des von M. Jacques Daniel hinterlassenen Dokumentenbestands: Einige Bücher, alte Karten und Drucke werden der Öffentlichkeit vorgestellt.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Espace Jacques Daniel apre le porte della collezione documentaria lasciata in eredità da Jacques Daniel: alcuni libri, antiche mappe e incisioni saranno presentati al pubblico.

Espanol :

Con motivo de estas Jornadas Europeas del Patrimonio, el Espacio Jacques Daniel abre las puertas del fondo documental legado por el Sr. Jacques Daniel: se presentarán al público algunos libros, mapas antiguos y grabados.

