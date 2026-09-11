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Journées européennes du patrimoine Exposition Femmes du port CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

samedi 19 septembre 2026 · CIAP Les Récollets Errekoletoak · Ciboure

Journées européennes du patrimoine Exposition Femmes du port CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
CIAP Les Récollets Errekoletoak
Adresse
2, quai François Turnaco
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Ciboure

Journées européennes du patrimoine Exposition Femmes du port

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Jusqu’aux années 1960, les femmes étaient tenues à l’écart de la navigation et de la pêche.
Femmes du port vous invite à naviguer dans ces eaux méconnues afin de lever le voile sur cinq siècles d’histoire, du XVIIe siècle à nos jours, sur la place majeure qu’occupent les femmes dans l’économie maritime.
• Tout au long de ces deux journées, les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire
vous donnent rendez-vous pour des visites “flash” de l’exposition.   .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Journées européennes du patrimoine Exposition Femmes du port

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Femmes du port Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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