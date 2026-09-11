Journées européennes du patrimoine Exposition Femmes du port CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Journées européennes du patrimoine Exposition Femmes du port

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Jusqu’aux années 1960, les femmes étaient tenues à l’écart de la navigation et de la pêche.

Femmes du port vous invite à naviguer dans ces eaux méconnues afin de lever le voile sur cinq siècles d’histoire, du XVIIe siècle à nos jours, sur la place majeure qu’occupent les femmes dans l’économie maritime.

• Tout au long de ces deux journées, les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire

vous donnent rendez-vous pour des visites “flash” de l’exposition. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Journées européennes du patrimoine Exposition Femmes du port

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Femmes du port Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque