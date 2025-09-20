Journées Européennes du Patrimoine Exposition Galerie L’Aquarelle Parc de la Mairie Grez-Neuville

Parc de la Mairie Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées à la Galerie l’Aquarelle, les 20 et 21 septembre 2025.

Découvrez l’artiste peintre plasticienne Christine Lacaille dans une exposition en présence de l’artiste sur le thème Au grez du vent .

Visite libre .

English :

European Heritage Days at Galerie l’Aquarelle, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die in der Galerie l’Aquarelle am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio alla Galerie l’Aquarelle, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la Galerie l’Aquarelle, 20 y 21 de septiembre de 2025.

