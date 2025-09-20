Journées Européennes du Patrimoine Exposition Galerie L’Aquarelle Parc de la Mairie Grez-Neuville
Parc de la Mairie Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Journées Européennes du Patrimoine proposées à la Galerie l’Aquarelle, les 20 et 21 septembre 2025.
Découvrez l’artiste peintre plasticienne Christine Lacaille dans une exposition en présence de l’artiste sur le thème Au grez du vent .
Visite libre .
Parc de la Mairie Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 09 47 25 88
English :
European Heritage Days at Galerie l’Aquarelle, September 20 and 21, 2025.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes, die in der Galerie l’Aquarelle am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio alla Galerie l’Aquarelle, 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio en la Galerie l’Aquarelle, 20 y 21 de septiembre de 2025.
