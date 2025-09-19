Journées européennes du patrimoine Exposition Histoire d’un relevage de Théo Haerpfer (1984) Vasperviller

Eglise Ste Thérèse rue de l’église Vasperviller Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-19

Entre le 10 et le 20 juin 2025 a eu lieu le relevage de l’orgue Théo Haerpfer (1984), réalisé par M. Sébastien Braillon, facteur d’orgues à Mulhouse.

L’originalité de ce chantier réside dans son association à un projet pédagogique mené avec le collège-lycée Saint-Antoine de Phalsbourg. Pendant toute la durée des travaux, 26 élèves volontaires, issus des trois classes de 4¿ de l’établissement, ont vécu une immersion dans un univers professionnel méconnu celui de la facture d’orgues. Ils ont participé activement aux différentes étapes du relevage, telles que le démontage, le classement, le nettoyage et le remontage des tuyaux, ainsi que de certains éléments comme les faux-sommiers ou le pédalier. Ils ont également pu découvrir les multiples facettes du métier de facteur d’orgues.

Au fur et à mesure, les élèves ont rédigé un rapport d’activités, enrichi de nombreuses photos prises par leurs soins.

Le fruit de ce travail constitue la base de cette exposition, composée de 60 plaquettes mêlant images et commentaires, retraçant l’histoire de ce relevage.Tout public

Eglise Ste Thérèse rue de l’église Vasperviller 57560 Moselle Grand Est fr.barbaras@gmail.com

English :

Between June 10 and 20, 2025, the Théo Haerpfer organ (1984) was rebuilt by Sébastien Braillon, organ builder in Mulhouse.

The originality of this project lies in its association with an educational project run in conjunction with the Saint-Antoine secondary school in Phalsbourg. For the duration of the project, 26 volunteer pupils from the school?s three 4¿ classes immersed themselves in the little-known world of organ building. They took an active part in the various stages of the rebuilding process, including dismantling, classifying, cleaning and reassembling the pipes, as well as certain elements such as the faux-sommiers and the pedalboard. They were also able to discover the many facets of the organ builder?s trade.

As the project progressed, the students drew up an activity report, enriched with numerous photos they had taken themselves.

The fruit of their labors forms the basis of this exhibition, which comprises 60 booklets combining images and commentary, retracing the history of the organ rebuild.

German :

Zwischen dem 10. und 20. Juni 2025 wurde die Théo-Haerpfer-Orgel (1984) von Sébastien Braillon, einem Orgelbauer aus Mulhouse, gehoben.

Die Originalität dieser Arbeiten liegt in der Verbindung mit einem pädagogischen Projekt, das mit dem Collège-Lycée Saint-Antoine in Phalsbourg durchgeführt wurde. Während der gesamten Dauer der Arbeiten tauchten 26 freiwillige Schülerinnen und Schüler aus den drei 4¿-Klassen der Schule in eine unbekannte Berufswelt ein: die des Orgelbauers. Sie nahmen aktiv an den verschiedenen Etappen des Aufziehens teil, wie z. B. der Demontage, der Klassifizierung, der Reinigung und dem Zusammenbau der Pfeifen sowie bestimmter Elemente wie der falschen Sattelbänke oder des Pedalwerks. Außerdem lernten sie die vielen Facetten des Berufs des Orgelbauers kennen.

Im Laufe der Zeit verfassten die Schülerinnen und Schüler einen Bericht über ihre Aktivitäten, der mit zahlreichen selbst aufgenommenen Fotos angereichert wurde.

Die Früchte dieser Arbeit bilden die Grundlage für diese Ausstellung, die aus 60 Plaketten mit Bildern und Kommentaren besteht, die die Geschichte des Aufziehens nachzeichnen.

Italiano :

Tra il 10 e il 20 giugno 2025, l’organo Théo Haerpfer (1984) è stato ricostruito da Sébastien Braillon, organaro di Mulhouse.

L’originalità di questo progetto risiede nella sua associazione con un progetto educativo gestito in collaborazione con la scuola secondaria Saint-Antoine di Phalsbourg. Per tutta la durata dei lavori, 26 alunni volontari delle tre classi 4¿ della scuola sono stati immersi in un mondo professionale poco conosciuto: quello della costruzione di organi. Hanno partecipato attivamente alle varie fasi del processo di ricostruzione, tra cui lo smontaggio, la classificazione, la pulizia e il rimontaggio delle canne, nonché di alcuni componenti come le false colonne e la pedaliera. Hanno anche potuto scoprire le molteplici sfaccettature del mestiere dell’organaro.

Durante il percorso, gli alunni hanno redatto una relazione sull’attività, arricchita da numerose foto scattate da loro stessi.

Il frutto del loro lavoro è alla base di questa mostra, che consiste in 60 libretti che combinano immagini e commenti, ripercorrendo la storia della ricostruzione di questo organo.

Espanol :

Entre el 10 y el 20 de junio de 2025, el órgano Théo Haerpfer (1984) fue reconstruido por Sébastien Braillon, organero de Mulhouse.

La originalidad de este proyecto radica en su asociación con un proyecto educativo llevado a cabo en colaboración con el instituto Saint-Antoine de Phalsbourg. Durante los trabajos, 26 alumnos voluntarios de las tres clases de 4º de ESO se sumergieron en un mundo profesional poco conocido: el de la construcción de órganos. Participaron activamente en las distintas etapas del proceso de reconstrucción: desmontaje, clasificación, limpieza y montaje de los tubos, así como de algunos componentes, como las falsas columnas y el pedalero. También pudieron descubrir las múltiples facetas del oficio de organero.

Sobre la marcha, los alumnos redactaron un informe de actividad, enriquecido con numerosas fotos tomadas por ellos mismos.

El fruto de su trabajo constituye la base de esta exposición, que consta de 60 cuadernillos que combinan imágenes y comentarios, recorriendo la historia de la reconstrucción de este órgano.

