Journées Européennes du Patrimoine Exposition hommage au Poète Jean Gilbert Lacelle

Espace Création place de la gare Lacelle Corrèze

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le temps d’une journée l’Espace Création de Lacelle accueille les œuvres de Gilbert, il était un poète et un peintre, parti en 2020 à l’âge de 89 ans.

Gilbert était installé à Lacelle depuis 1999 après une vie parisienne comme chauffeur de bus. Il avait son propre univers nourri de ses réflexions, de ses connaissances, de son imagination.

Personnage atypique et attachant, esprit indépendant, curieux de tout, il invitait toujours à réfléchir sur les grands enjeux du monde.

Gilbert a offert à la commune plusieurs tableaux-poèmes .

La commune lui rend hommage à travers une exposition, à la fin de laquelle la famille de Gilbert fera don de ses œuvres. .

Espace Création place de la gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84

