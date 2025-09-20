Journées Européennes du Patrimoine Exposition inauguration d’une tour récemment restaurée de l’enceinte du XIVe siècle Mortagne-au-Perche

Journées Européennes du Patrimoine Exposition inauguration d’une tour récemment restaurée de l’enceinte du XIVe siècle Mortagne-au-Perche samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Exposition inauguration d’une tour récemment restaurée de l’enceinte du XIVe siècle

1, rue Jules Chaplain Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Inauguration d’une tour de l’enceinte de Jean 1er, comte du Perche, à la suite de sa restauration. Exposition et visite libre. .

1, rue Jules Chaplain Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition inauguration d’une tour récemment restaurée de l’enceinte du XIVe siècle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition inauguration d’une tour récemment restaurée de l’enceinte du XIVe siècle Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-08-16 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE