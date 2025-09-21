Journées Européennes du Patrimoine Exposition Isabelle d’Angoulême, une reine oubliée Archives Municipales Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Isabelle d’Angoulême, une reine oubliée Archives Municipales Angoulême dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Isabelle d’Angoulême, une reine oubliée

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine venez découvrir la vie romanesque d’Isabelle d’Angoulême à travers l’exposition Isabelle d’Angoulême, une Reine oubliée.

.

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, come and discover the romantic life of Isabelle d?Angoulême through the exhibition: Isabelle d?Angoulême, a forgotten Queen.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals entdecken Sie das romantische Leben von Isabelle d’Angoulême in der Ausstellung: Isabelle d’Angoulême, une Reine oubliée.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la vita romantica di Isabelle d’Angoulême attraverso la mostra: Isabelle d’Angoulême, una regina dimenticata.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la vida romántica de Isabel de Angulema a través de la exposición: Isabel de Angulema, una reina olvidada.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Isabelle d’Angoulême, une reine oubliée Angoulême a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême