Journées Européennes du Patrimoine Exposition Jean Eudes pas-à-pas à l’Eglise Saint Pierre Putanges-le-Lac

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Jean Eudes pas-à-pas à l’Eglise Saint Pierre Putanges-le-Lac vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Jean Eudes pas-à-pas à l’Eglise Saint Pierre

Place de l’église Putanges-le-Lac Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

L’église St Pierre de Putanges fut construite en 1822. Fermée au public suite à la tempête de 1999, elle a subi plusieurs transformations dont la restauration des vitraux. L’église St Pierre s’est vue remettre le clou des chemins du Mont St Michel le 29 septembre 2019. Messe dominicale à 11 h.

Visite libre .

Place de l’église Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 2 33 35 86 57

English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition Jean Eudes pas-à-pas à l’Eglise Saint Pierre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Jean Eudes pas-à-pas à l’Eglise Saint Pierre Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2025-09-11 par OT DU PAYS DE PUTANGES