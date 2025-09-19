Journées Européennes du Patrimoine Exposition Jean Eudes pas-à-pas à l’Eglise Saint Pierre Putanges-le-Lac
Journées Européennes du Patrimoine Exposition Jean Eudes pas-à-pas à l’Eglise Saint Pierre
Place de l’église Putanges-le-Lac Orne
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-19 18:00:00
2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21
L’église St Pierre de Putanges fut construite en 1822. Fermée au public suite à la tempête de 1999, elle a subi plusieurs transformations dont la restauration des vitraux. L’église St Pierre s’est vue remettre le clou des chemins du Mont St Michel le 29 septembre 2019. Messe dominicale à 11 h.
Visite libre .
English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition Jean Eudes pas-à-pas à l'Eglise Saint Pierre
