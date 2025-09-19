JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITION JEAN-MARIE AMELIN Viols-le-Fort

Viols-le-Fort Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

L’exposition présente des reproductions grand format des dessins de Jean-Marie Amelin (1785–1858), offrant un regard unique sur Viols-le-Fort au début du XIXᵉ siècle. Réalisés en 1822, ces croquis sont exposés in situ, permettant de redécouvrir le village tel qu’il apparaissait autrefois.

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 01 86

English :

The exhibition features large-format reproductions of drawings by Jean-Marie Amelin (1785?1858), offering a unique view of Vols-le-Fort in the early 19th century. Created in 1822, these sketches are displayed in situ, allowing visitors to rediscover the village as it once appeared.

German :

Die Ausstellung zeigt großformatige Reproduktionen der Zeichnungen von Jean-Marie Amelin (1785?1858), die einen einzigartigen Blick auf Viols-le-Fort zu Beginn des 19. Jahrhunderts bieten. Die 1822 angefertigten Skizzen werden in situ ausgestellt und ermöglichen es, das Dorf in seiner damaligen Form wiederzuentdecken.

Italiano :

La mostra presenta riproduzioni di grande formato dei disegni di Jean-Marie Amelin (1785?1858), che offrono una visione unica di Vols-le-Fort all’inizio del XIX secolo. Redatti nel 1822, questi schizzi sono esposti in situ e permettono ai visitatori di riscoprire il villaggio come appariva nei tempi passati.

Espanol :

La exposición presenta reproducciones en gran formato de los dibujos de Jean-Marie Amelin (1785-1858), que ofrecen una visión única de Vols-le-Fort a principios del siglo XIX. Estos bocetos, realizados en 1822, se exponen in situ y permiten redescubrir el pueblo tal y como era antaño.

