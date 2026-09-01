Informations pratiques

Paray-le-Monial

Journées européennes du patrimoine : Exposition « La coiffure au fil des siècles »

Cloitre de la basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La galerie haute du cloître de la basilique de Paray-le-Monial accueille l’exposition événement « La coiffure au fil des siècles », un voyage spectaculaire à travers l’apparence humaine, de l’Égypte Ancienne à l’après-guerre. .

Cloitre de la basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45

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English : Journées européennes du patrimoine : Exposition « La coiffure au fil des siècles »

L’événement Journées européennes du patrimoine : Exposition « La coiffure au fil des siècles » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-01 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I