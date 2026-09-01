Journées européennes du patrimoine : Exposition « La coiffure au fil des siècles » Cloitre de la basilique Paray-le-Monial
samedi 19 septembre 2026 · Cloitre de la basilique · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Journées européennes du patrimoine : Exposition « La coiffure au fil des siècles »
Cloitre de la basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La galerie haute du cloître de la basilique de Paray-le-Monial accueille l’exposition événement « La coiffure au fil des siècles », un voyage spectaculaire à travers l’apparence humaine, de l’Égypte Ancienne à l’après-guerre. .
Cloitre de la basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45
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English : Journées européennes du patrimoine : Exposition « La coiffure au fil des siècles »
L’événement Journées européennes du patrimoine : Exposition « La coiffure au fil des siècles » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-01 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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