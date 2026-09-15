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Journées Européennes du Patrimoine – Exposition La Rochelle, deux siècles sous l’objectif des photographes Médiathèque Michel-Crépeau La Rochelle

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Michel-Crépeau · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Michel-Crépeau
Adresse
Avenue Michel Crépeau
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine – Exposition La Rochelle, deux siècles sous l’objectif des photographes

Médiathèque Michel-Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition La Rochelle, deux siècles sous l’objectif des photographes : l’évolution de La Rochelle et de ses habitants à travers plaques de verre et cartes postales, ainsi qu’une sélection de clichés patrimonialisés de l’artothèque.
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Médiathèque Michel-Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 

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English :

Exhibition: La Rochelle, Two Centuries Through the Lens: The evolution of La Rochelle and its residents as seen through glass plates and postcards, as well as a selection of heritage photographs from the art library.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Exposition La Rochelle, deux siècles sous l’objectif des photographes La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-10 par Nous La Rochelle

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