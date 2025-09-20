Journées européennes du patrimoine Exposition l’âme des bâtisseurs au service de l’architecture » Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Exposition l’âme des bâtisseurs au service de l’architecture » Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Exposition l’âme des bâtisseurs au service de l’architecture »

Place du Maréchal Foch Pavillon Pavlovsky Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les Compagnons du Tour de France d’Anglet présentent une sélection d’ouvrages de différentes thématiques architecturales. Une immersion dans l’âme de celles et ceux qui font dialoguer la matière avec l’esprit. .

Place du Maréchal Foch Pavillon Pavlovsky Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

English : Journées européennes du patrimoine Exposition l’âme des bâtisseurs au service de l’architecture »

German : Journées européennes du patrimoine Exposition l’âme des bâtisseurs au service de l’architecture »

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine Exposition l’âme des bâtisseurs au service de l’architecture »

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition l’âme des bâtisseurs au service de l’architecture » Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque