JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION LAVOGNES ET CAZELLES Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION LAVOGNES ET CAZELLES

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

©Entente Interdépartementale Causses et Cévennes

Exposition de l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes UNESCO

Lavognes & Cazelles

©Entente Interdépartementale Causses et Cévennes

Exposition de l’Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes UNESCO

Lavognes & Cazelles

La cazelle, élément patrimonial principalement identitaire des causses, tire son étymologie de l’occitan casèla qui signifie cabane. La cazelle, selon les régions, est aussi nommée chazelle ou capitelle, ou encore borie en Provence.

Cette petite construction était bâtie par les bergers, sur les parcours où paissent les brebis, afin de se protéger du soleil, du vent et de la pluie, tout en gardant le troupeau. Ils utilisaient la pierre présente sur place, fruit de l’épierrement des champs.

Souvent circulaire, sa taille est adaptée au berger et il n’est pas rare de voir des cazelles de petites dimensions, car destinées aux enfants qui gardaient souvent les troupeaux.

La lavogne également appelée lavagne localement, est le symbole de la vie et de l’ingéniosité humaine des hauts plateaux.

Dans son dictionnaire Occitan-Français, Louis Alibert indique que le mot lavagne vient de lavar, sans doute parce qu’à l’origine, elle était utilisée pour laver la laine, ce qui fut par la suite interdit. Ainsi, le sens littéral serait « flaque d’eau de lavage ».

Bien plus que des flaques, les lavognes sont devenues au fil des siècles des ouvrages de plus en plus sophistiqués, évoluant de mares naturelles entretenues, à de véritables ouvrages pavés avec soin et auxquels on a ajouté des dispositifs d’amélioration : canalisation, bassin de décantation, abreuvoir, voire puits. .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 9 79 40 63 53

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English :

%A9Interdepartmental Agreement for the Causses and Cévennes

Exhibition by the Interdepartmental Agreement for the Causses and Cévennes (UNESCO)

Lavognes & Cazelles

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION LAVOGNES ET CAZELLES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-09-09 par Conseil Départemental