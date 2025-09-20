Journées Européennes du Patrimoine Exposition le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte-Thérèse de Lisieux Monastère du Carmel de Lisieux Lisieux

Journées Européennes du Patrimoine Exposition le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte-Thérèse de Lisieux Monastère du Carmel de Lisieux Lisieux samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Exposition le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte-Thérèse de Lisieux

Monastère du Carmel de Lisieux 37 Rue du Carmel Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Nous vous proposont de replonger dans l’ambiance de 1925 grâce à de nombreux tableaux, photos archives et objets, qui, permettront de découvrir comment la canonisation de Thérèse a été fêtée à Rome et à Lisieux.

Nous vous proposont de replonger dans l’ambiance de 1925 grâce à de nombreux tableaux, photos archives et objets, qui, permettront de découvrir comment la canonisation de Thérèse a été fêtée à Rome et à Lisieux. Il sera notamment possible de voir des souvenirs du 17 mai 1925 tels que les colombes bénites par le pape et offertes aux carmélites, les objets utilisés par Pie XI lors de la cérémonie dans la Basilique Saint-Pierre de Rome, des ornements liturgiques, des objets liés au procès de canonisation ou encore l’original de la bulle de canonisation.

Accessibilité:

– Handicap intellectuel

– Handicap auditif

– Handicap visuel

– Handicap psychique

– Handicap moteur .

Monastère du Carmel de Lisieux 37 Rue du Carmel Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 74 28 73 73

English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte-Thérèse de Lisieux

We’ll take you back in time to 1925, with a wealth of paintings, archive photos and objects to show you how Thérèse’s canonization was celebrated in Rome and Lisieux.

German : Journées Européennes du Patrimoine Exposition le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte-Thérèse de Lisieux

Anhand zahlreicher Gemälde, Archivfotos und Objekte können Sie sich in die Atmosphäre des Jahres 1925 zurückversetzen lassen und erfahren, wie die Heiligsprechung Thereses in Rom und Lisieux gefeiert wurde.

Italiano :

Vi invitiamo a immergervi nell’atmosfera del 1925 grazie a una serie di dipinti, foto d’archivio e oggetti, che vi permetteranno di scoprire come fu celebrata la canonizzazione di Teresa a Roma e a Lisieux.

Espanol :

Le invitamos a sumergirse en el ambiente de 1925 gracias a una serie de cuadros, fotos de archivo y objetos, que le permitirán descubrir cómo se celebró la canonización de Teresa en Roma y en Lisieux.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition le 100e anniversaire de la canonisation de Sainte-Thérèse de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme