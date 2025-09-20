Journées Européennes du Patrimoine Exposition Le bestiaire chimérique de Lou Le Forban Cahors

Installée dans un élégant bâtiment de plan rectangulaire et d’architecture néoclassique, la Bibliothèque patrimoniale est la première bibliothèque publique de la ville de Cahors. Aménagée selon les modèles du XVIIIe siècle, elle est entièrement tapissée de rayonnages en noyer du sol au plafond, offrant un cadre d’exception pour les amoureux du patrimoine et du livre.

L’artiste Lou Le Forban investit les lieux avec son bestiaire chimérique, une exposition poétique et étrange composée de deux tentures peintes et brodées, ainsi que de dessins et peintures inspirés des ouvrages anciens et de leurs gravures. .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 07

English :

Housed in an elegant neoclassical building with a rectangular floor plan, the Bibliothèque patrimoniale is the first public library in the city of Cahors

German :

Die Bibliothèque patrimoniale befindet sich in einem eleganten Gebäude mit rechteckigem Grundriss und neoklassizistischer Architektur und ist die erste öffentliche Bibliothek der Stadt Cahors

Italiano :

Ospitata in un elegante edificio neoclassico a pianta rettangolare, la Biblioteca del Patrimonio è la prima biblioteca pubblica della città di Cahors

Espanol :

Ubicada en un elegante edificio neoclásico de planta rectangular, la Biblioteca del Patrimonio es la primera biblioteca pública de la ciudad de Cahors

