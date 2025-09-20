Journées européennes du patrimoine exposition « Le Creusot, cité des canons » Rue Jules Guesde Le Creusot

Rue Jules Guesde Cour d’honneur du château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Arrêtez-vous dans la cour du château de la Verrerie pour découvrir l’histoire des canons qui y sont installés, leur utilisation et leurs liens avec la Ville du Creusot depuis le XVIIIe siècle. Cette exposition commentée démontera les clichés et revèlera des secrets même aux Creusotins les plus érudits ! .

Rue Jules Guesde Cour d’honneur du château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 99 18 37 jakigest@laposte.net

