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Journées européennes du patrimoine : exposition « Le Creusot, cité des canons » Rue Jules Guesde Le Creusot

samedi 19 septembre 2026 · Rue Jules Guesde · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Jules Guesde
Adresse
Cour d'honneur du château de la Verrerie
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : exposition « Le Creusot, cité des canons »

Rue Jules Guesde Cour d’honneur du château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Arrêtez-vous dans la cour du château de la Verrerie pour découvrir l’histoire des canons qui y sont installés, leur utilisation et leurs liens avec la Ville du Creusot depuis le XVIIIe siècle. Cette exposition commentée démontera les clichés et revèlera des secrets même aux Creusotins les plus érudits !   .

Rue Jules Guesde Cour d’honneur du château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 99 18 37  jakigest@laposte.net

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English : Journées européennes du patrimoine : exposition « Le Creusot, cité des canons »

L’événement Journées européennes du patrimoine : exposition « Le Creusot, cité des canons » Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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