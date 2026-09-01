Journées européennes du patrimoine : exposition « Le Creusot, cité des canons » Rue Jules Guesde Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Rue Jules Guesde · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Journées européennes du patrimoine : exposition « Le Creusot, cité des canons »
Rue Jules Guesde Cour d’honneur du château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Arrêtez-vous dans la cour du château de la Verrerie pour découvrir l’histoire des canons qui y sont installés, leur utilisation et leurs liens avec la Ville du Creusot depuis le XVIIIe siècle. Cette exposition commentée démontera les clichés et revèlera des secrets même aux Creusotins les plus érudits ! .
Rue Jules Guesde Cour d’honneur du château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 99 18 37 jakigest@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine : exposition « Le Creusot, cité des canons »
L’événement Journées européennes du patrimoine : exposition « Le Creusot, cité des canons » Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
À voir aussi à Le Creusot (Saône-et-Loire)
- Sur les traces de l’histoire de l’ancien patronage Schneider, La Cour Vive, Le Creusot 18 septembre 2026
- Conte gesticulé interactif et animé « Renard fait son tour du monde », La Cour Vive, Le Creusot 18 septembre 2026
- Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut, L’Alto, Le Creusot 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine : conférence « Louise Michel, l’Archange de la Commune » Rue Jules Guesde Le Creusot 18 septembre 2026
- Dans les coulisses de l’industrie brasserie artisanale Autre Monde Brasserie artisanale Autre Monde Le Creusot 18 septembre 2026