Informations pratiques

Saint-Nabord

Journées européennes du Patrimoine exposition le patrimoine papier, une mémoire fragile

16 rue du Centre Saint-Nabord Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Livres, registres, lettres, journaux, affiches, photographies, diplômes ou encore cahiers… Les documents sur support papier constituent une part essentielle de notre mémoire collective. Cette exposition met en lumière la richesse de ce patrimoine, tout en rappelant sa grande fragilité face à l’usure du temps, aux conditions de conservation ou aux manipulations. Un parcours qui invite à mieux comprendre l’importance de préserver ces précieux témoins de notre histoire pour les transmettre aux générations futures.Tout public

0 .

16 rue du Centre Saint-Nabord 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Books, ledgers, letters, newspapers, posters, photographs, diplomas, or even notebooks? Paper-based documents are an essential part of our collective memory. This exhibition highlights the richness of this heritage, while reminding us of its great fragility in the face of the passage of time, storage conditions, and handling. This exhibition invites visitors to better understand the importance of preserving these precious records of our history so that they can be passed on to future generations.

L’événement Journées européennes du Patrimoine exposition le patrimoine papier, une mémoire fragile Saint-Nabord a été mis à jour le 2026-07-01 par OT REMIREMONT