Journées européennes du patrimoine: Exposition les commerces d’autrefois à Morteaux-Couliboeuf Rue de la Mairie Morteaux-Coulibœuf
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Exposition sur les anciens commerces du village
English : Journées européennes du patrimoine: Exposition les commerces d’autrefois à Morteaux-Couliboeuf
Exhibition on old village shops
German : Journées européennes du patrimoine: Exposition les commerces d’autrefois à Morteaux-Couliboeuf
Ausstellung über die alten Geschäfte im Dorf
Italiano :
Mostra sugli antichi negozi del villaggio
Espanol :
Exposición sobre los antiguos comercios del pueblo
