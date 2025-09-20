Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Les Coupés et les Cabriolets » Valençay

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Le Musée de l’Automobile vous présente sa nouvelle exposition temporaire les coupés et les cabriolets organisée chaque année en partenariat avec l’association des Amis du Musée de l’Automobile de Valençay ! Visible tous les jours d’ouverture du Musée.

Cette nouvelle exposition met en avant deux types emblématiques de voitures les Coupés & les Cabriolets . Elle permettra de découvrir l’évolution de ces deux catégories de voitures, grâce à la présentation de modèles emblématiques. Une occasion unique pour les passionnés d’automobile de plonger dans l’histoire et le futur de ces véhicules mythiques ! Saviez-vous qu’un coupé a un toit fixe et un design sportif, idéal pour la performance et qu’un cabriolet dispose d’un toit rétractable, permettant de profiter de la conduite à ciel ouvert. .

Musée de l’automobile Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 07 74 musee.auto@ccev.fr

English :

The Musée de l’Automobile presents its new temporary exhibition: Coupés and cabriolets, organized each year in partnership with the Association des Amis du Musée de l’Automobile de Valençay! Visible every day the Museum is open.

German :

Das Automuseum präsentiert Ihnen seine neue Sonderausstellung: Coupés und Cabriolets, die jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde des Automuseums von Valençay organisiert wird! Zu sehen an allen Öffnungstagen des Museums.

Italiano :

Il Musée de l’Automobile presenta la sua nuova mostra temporanea: Coupés e Convertibles, organizzata ogni anno in collaborazione con gli Amici del Musée de l’Automobile di Valençay! Visibile tutti i giorni di apertura del Museo.

Espanol :

El Musée de l’Automobile presenta su nueva exposición temporal: ¡Coupés y descapotables, organizada cada año en colaboración con los Amigos del Musée de l’Automobile de Valençay! Visible todos los días de apertura del Museo.

