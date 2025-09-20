Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Les jours ordinaires en temps extraordinaire pendant les années 1940 » Sainte-Gemmes-d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné Château de la Chetardière Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

La commission histoire de Sainte-Gemmes d’Andigné propose une exposition au château de la Chetardière les Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre 2025.

Château de la Chétardière, route de l’Océan.

Le groupe Patrimoine de la commune consacre cette année son exposition sur la vie à Ste Gemmes et en France, loin des faits de guerre, pendant les années 1940. Des témoignages vidéo seront également diffusés.

Visite libre avec panneaux explicatifs

Samedi // 14h à 18h

Dimanche // 10h à 12h30 et 14h à 18h30

Gratuit .

Sainte-Gemmes-d’Andigné Château de la Chetardière Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

The Sainte-Gemmes d’Andigné history committee is organizing an exhibition at the Château de la Chetardière on Saturday 20th and Sunday 21st September 2025.

German :

Die Geschichtskommission von Sainte-Gemmes d’Andigné bietet am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 eine Ausstellung im Château de la Chetardière an.

Italiano :

Il comitato storico di Sainte-Gemmes d’Andigné organizza una mostra al Castello della Chetardière sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Espanol :

El comité de historia de Sainte-Gemmes d’Andigné organiza una exposición en el castillo de la Chetardière el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025.

