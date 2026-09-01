Journées Européennes du patrimoine – Exposition « Les Métiers d’Art et du Patrimoine » Place du Maréchal Leclerc Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Journées Européennes du patrimoine – Exposition « Les Métiers d’Art et du Patrimoine »

Place du Maréchal Leclerc Cour de la mairie Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez admirer l’exposition et la démonstration de divers métiers d’art, présentés dans le cadre exceptionnel de la salle des gardes et de la cour de l’hôtel de ville. .

Place du Maréchal Leclerc Cour de la mairie Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées Européennes du patrimoine – Exposition « Les Métiers d’Art et du Patrimoine »

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Exposition « Les Métiers d’Art et du Patrimoine » Auxerre a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Auxerrois