Journées Européennes du patrimoine – Exposition « Les Métiers d’Art et du Patrimoine » Place du Maréchal Leclerc Auxerre
samedi 19 septembre 2026 · Place du Maréchal Leclerc · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Journées Européennes du patrimoine – Exposition « Les Métiers d’Art et du Patrimoine »
Place du Maréchal Leclerc Cour de la mairie Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez admirer l’exposition et la démonstration de divers métiers d’art, présentés dans le cadre exceptionnel de la salle des gardes et de la cour de l’hôtel de ville. .
Place du Maréchal Leclerc Cour de la mairie Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées Européennes du patrimoine – Exposition « Les Métiers d’Art et du Patrimoine »
L’événement Journées Européennes du patrimoine – Exposition « Les Métiers d’Art et du Patrimoine » Auxerre a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Auxerrois
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