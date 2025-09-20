Journées européennes du patrimoine Exposition Memoria Bleu la galerie Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Exposition Memoria Bleu la galerie Saint-Jean-de-Luz samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Exposition Memoria

Bleu la galerie 3 Rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Eric Bourdon nous fait visiter le Pays basque. Sa peinture régionaliste, à la ligne claire, s’inspire des maîtres de la bande dessinée, de l’illustration et des estampes japonaises. .

Bleu la galerie 3 Rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

English : Journées européennes du patrimoine Exposition Memoria

German : Journées européennes du patrimoine Exposition Memoria

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine Exposition Memoria

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Memoria Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque