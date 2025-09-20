Journées européennes du patrimoine Exposition Memoria Bleu la galerie Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine Exposition Memoria
Bleu la galerie 3 Rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Eric Bourdon nous fait visiter le Pays basque. Sa peinture régionaliste, à la ligne claire, s’inspire des maîtres de la bande dessinée, de l’illustration et des estampes japonaises. .
Bleu la galerie 3 Rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
