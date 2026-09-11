Journées européennes du patrimoine Exposition Murs Amis Frontons de pelote au Pays basque CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Journées européennes du patrimoine Exposition Murs Amis Frontons de pelote au Pays basque

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le bicentenaire de la photographie est mis à l’honneur !

À travers l’objectif de Jean-Jacques Ader, le CIAP propose de découvrir l’exposition Murs Amis , une plongée sensible dans l’histoire de la pelote basque et de ses frontons.

• Tout au long de ces deux journées, les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire

vous donnent rendez-vous pour des visites “flash” de l’exposition. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Journées européennes du patrimoine Exposition Murs Amis Frontons de pelote au Pays basque

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Murs Amis Frontons de pelote au Pays basque Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque