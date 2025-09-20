Journées Européennes du Patrimoine Exposition Papas et patates Argentat-sur-Dordogne

Jardin Saintangel Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Plongez dans un univers insolite où la pomme de terre est reine. Découvrez les 3 000 espèces cultivées dans les Andes et leur influence sur la cuisine familiale corrézienne. Une immersion ludique mêlant patrimoine culinaire et pop culture, ponctuée d’un parcours sonore à travers les champs du pays d’Argentat. .

Jardin Saintangel Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 29 60 97 contact@nuage-vert.com

