Journées Européennes du Patrimoine Exposition Papas et patates Argentat-sur-Dordogne

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Papas et patates
Jardin Saintangel Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Plongez dans un univers insolite où la pomme de terre est reine. Découvrez les 3 000 espèces cultivées dans les Andes et leur influence sur la cuisine familiale corrézienne. Une immersion ludique mêlant patrimoine culinaire et pop culture, ponctuée d’un parcours sonore à travers les champs du pays d’Argentat. .
Jardin Saintangel Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 29 60 97 contact@nuage-vert.com
