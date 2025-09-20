Journées européennes du patrimoine: Exposition « Patrimoine architectural de Falaise et histoire de Guillaume-le-Conquérant » Médiathèque de Falaise Falaise

Médiathèque de Falaise 5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise Calvados

Un projet artistique et culturel porté par des jeunes du Pays de Falaise

Dans le cadre du programme national C’est mon patrimoine ! , les jeunes accompagnés par la Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre sur le territoire du Pays de Falaise participeront, du 11 au 19 septembre, à sept jours d’atelier avec une artiste dans le but de créer, de A à Z, une exposition autour du patrimoine architectural de Falaise et de l’histoire de Guillaume de Normandie.

Pendant plusieurs jours, ils découvriront des lieux emblématiques tels que le Château Guillaume-le-Conquérant, la ville médiévale, la Médiathèque installée dans l’ancien Hôtel-Dieu et seront plongés dans les légendes liées à Guillaume de Normandie.

Accompagnés par l’illustratrice Alice Dufay, ils exploreront des récits anciens et les réinterprèteront à travers des techniques artistiques variées (dessin, collage, aquarelle…). Le résultat des créations sensibles et originales, entre histoire locale et imaginaire contemporain.

Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Tout public Gratuit .

Médiathèque de Falaise 5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45

English : Journées européennes du patrimoine: Exposition « Patrimoine architectural de Falaise et histoire de Guillaume-le-Conquérant »

As part of the national C?est mon patrimoine ! program, young people supported by Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre in the Pays de Falaise area will take part in a seven-day workshop with an artist from September 11 to 19, with the aim of creating an exhibition from A to Z.

German : Journées européennes du patrimoine: Exposition « Patrimoine architectural de Falaise et histoire de Guillaume-le-Conquérant »

Im Rahmen des nationalen Programms C?est mon patrimoine! nehmen Jugendliche, die von der Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre in der Region Pays de Falaise betreut werden, vom 11. bis 19. September an einem siebentägigen Workshop mit einer Künstlerin teil, um eine Ausstellung von A bis Z zu gestalten.

Italiano :

Nell’ambito del programma nazionale C’est mon patrimoine! i giovani sostenuti dal Centro Mission Locale Caen La Mer Calvados nella zona del Pays de Falaise parteciperanno a un workshop di sette giorni con un artista, dall’11 al 19 settembre, con l’obiettivo di creare una mostra dall’inizio alla fine.

Espanol :

En el marco del programa nacional ¡C?est mon patrimoine ! los jóvenes apoyados por el Centro Mission Locale Caen La Mer Calvados de la región de Pays de Falaise participarán en un taller de siete días con un artista, del 11 al 19 de septiembre, con el objetivo de crear una exposición de principio a fin.

