Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Paul Day, une vie en relief » Musée des Beaux-Arts Beaune samedi 20 septembre 2025.

Musée des Beaux-Arts 6 Boulevard Perpreuil Beaune Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Musée des Beaux-Arts de Beaune ouvre gratuitement ses portes les samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Venez découvrir l’exposition exceptionnelle consacrée aux sculptures de l’artiste Paul Day, connu pour ses œuvres à la fois poétiques et monumentales.

Tout au long de la journée, jusqu’à 16h le samedi 20 septembre, Paul Day sera présent dans les salles du musée pour échanger avec les visiteurs. .

Musée des Beaux-Arts 6 Boulevard Perpreuil Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 98 70 culture@mairie-beaune.fr

