Journées Européennes du Patrimoine Exposition Photofolies champtoceaux Orée d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Photofolies

champtoceaux Cul du moulin Champalud Cédraie Orée d'Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Journées européennes du partimoine le long de la Loire à vélo Exposition Photofolies

Sur tout le week-end, profitez de l’exposition de photos XXL en plein air le long de La Loire à Vélo !

Le thème porte sur » La biodiversité des Mauges et des bords de Loire »

Organisé par le club photo d’Orée d’Anjou Photofolies.

GRATUIT .

champtoceaux Cul du moulin Champalud Cédraie Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire photofolies49270@gmail.com

English :

European Heritage Days along the Loire River by bike: Photofolies exhibition

German :

Europäische Tage des Denkmals entlang der Loire mit dem Fahrrad: Ausstellung Photofolies

Italiano :

Giornate europee del patrimonio lungo la Loira in bicicletta: mostra fotografica

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio por el Loira en bicicleta: exposición Photofolies

