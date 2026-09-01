Journées européennes du patrimoine – Exposition Pierre Angénieux Place Clémenceau Saint-Héand

Informations pratiques

Saint-Héand

Journées européennes du patrimoine – Exposition Pierre Angénieux

Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

« Pierre Angenieux, l’homme qui a industrialisé le premier zoom, a reçu 2 Oscars de l’Académie d’Hollywood et a conçu les objectifs qui ont retransmis les premières images de la lune en juillet 1969 ».

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Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand 42570 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 30 41 23

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English :

« Pierre Angenieux, the man who industrialized the first zoom lens, received 2 Oscars from the Hollywood Academy and designed the lenses that transmitted the first images of the moon in July 1969 ».

L’événement Journées européennes du patrimoine – Exposition Pierre Angénieux Saint-Héand a été mis à jour le 2026-09-08 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès