Journées européennes du patrimoine – Exposition Pierre Angénieux Place Clémenceau Saint-Héand
samedi 19 septembre 2026 · Place Clémenceau · Saint-Héand
Informations pratiques
Saint-Héand
Journées européennes du patrimoine – Exposition Pierre Angénieux
Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
« Pierre Angenieux, l’homme qui a industrialisé le premier zoom, a reçu 2 Oscars de l’Académie d’Hollywood et a conçu les objectifs qui ont retransmis les premières images de la lune en juillet 1969 ».
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Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand 42570 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 30 41 23
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English :
« Pierre Angenieux, the man who industrialized the first zoom lens, received 2 Oscars from the Hollywood Academy and designed the lenses that transmitted the first images of the moon in July 1969 ».
L’événement Journées européennes du patrimoine – Exposition Pierre Angénieux Saint-Héand a été mis à jour le 2026-09-08 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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