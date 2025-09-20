Journées Européennes du Patrimoine exposition plan cadastral Napoléonien Lauzun

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux à l’exposition de plan cadastral Napoléonien organisée par l’association Les Amis du Patrimoine. Visible depuis l’extérieur.

25 Rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21

English : Journées Européennes du Patrimoine exposition plan cadastral Napoléonien

On the occasion of the European Heritage Days, come along to the Napoleonic cadastral map exhibition organized by the association Les Amis du Patrimoine. Visible from outside.

German : Journées Européennes du Patrimoine exposition plan cadastral Napoléonien

Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes zahlreich die Ausstellung des napoleonischen Katasterplans, die von der Vereinigung Les Amis du Patrimoine organisiert wird. Von außen zu sehen.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate la mostra di mappe catastali napoleoniche organizzata da Les Amis du Patrimoine. Visibile dall’esterno.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine exposition plan cadastral Napoléonien

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acérquese a la exposición de mapas catastrales napoleónicos organizada por Les Amis du Patrimoine. Visible desde el exterior.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine exposition plan cadastral Napoléonien Lauzun a été mis à jour le 2025-09-17 par OT du Pays de Lauzun