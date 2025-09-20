Journées Européennes du Patrimoine exposition plan et photo du Château Lauzun

7 Rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux à l’exposition de plan et de photos du Château organisée par l’association Les Amis du Patrimoine. Visible depuis l’extérieur.

7 Rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées Européennes du Patrimoine exposition plan et photo du Château

On the occasion of the European Heritage Days, come and visit the exhibition of plans and photos of the Château organized by the association Les Amis du Patrimoine. Visible from outside.

German : Journées Européennes du Patrimoine exposition plan et photo du Château

Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Ausstellung von Plänen und Fotos des Schlosses, die von der Vereinigung Les Amis du Patrimoine organisiert wird. Von außen zu sehen.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate la mostra di progetti e foto del castello organizzata dall’associazione Les Amis du Patrimoine. Visibile dall’esterno.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine exposition plan et photo du Château

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acuda a la exposición de planos y fotos del castillo organizada por la asociación Les Amis du Patrimoine. Visible desde el exterior.

