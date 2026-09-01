Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ROCHES, FOSSILES ET MINÉRAUX DE LOZÈRE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de l’APHPL, Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc

Patrimoine géologique – patrimoine bâti, une histoire géologique de la Lozère à partir d’une présentation des principales roches et matériaux de construction. Exposition de fossiles et minéraux remarquables des mines et gisements de Lozère.

Exposition de l’APHPL, Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc

Patrimoine géologique – patrimoine bâti, une histoire géologique de la Lozère à partir d’une présentation des principales roches et matériaux de construction. Exposition de fossiles et minéraux remarquables des mines et gisements de Lozère. .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 9 79 40 63 53

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English :

Exhibition by the APHPL, Paleontological Association of the Languedoc Highlands

Geological Heritage – Built Heritage: A Geological History of Lozère Based on a Presentation of the Main Rocks and Building Materials. Exhibition of remarkable fossils and minerals from the mines and deposits of Lozère.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ROCHES, FOSSILES ET MINÉRAUX DE LOZÈRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-09-09 par Conseil Départemental