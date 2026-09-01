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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ROCHES, FOSSILES ET MINÉRAUX DE LOZÈRE Gorges du Tarn Causses

samedi 19 septembre 2026 · Gorges du Tarn Causses

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ROCHES, FOSSILES ET MINÉRAUX DE LOZÈRE Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Boissets
Ville
48210 Gorges du Tarn Causses
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Gorges du Tarn Causses

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ROCHES, FOSSILES ET MINÉRAUX DE LOZÈRE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition de l’APHPL, Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc
Patrimoine géologique – patrimoine bâti, une histoire géologique de la Lozère à partir d’une présentation des principales roches et matériaux de construction. Exposition de fossiles et minéraux remarquables des mines et gisements de Lozère.
Exposition de l’APHPL, Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc
Patrimoine géologique – patrimoine bâti, une histoire géologique de la Lozère à partir d’une présentation des principales roches et matériaux de construction. Exposition de fossiles et minéraux remarquables des mines et gisements de Lozère.   .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 9 79 40 63 53 

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English :

Exhibition by the APHPL, Paleontological Association of the Languedoc Highlands
Geological Heritage – Built Heritage: A Geological History of Lozère Based on a Presentation of the Main Rocks and Building Materials. Exhibition of remarkable fossils and minerals from the mines and deposits of Lozère.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ROCHES, FOSSILES ET MINÉRAUX DE LOZÈRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-09-09 par Conseil Départemental

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