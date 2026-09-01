JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ROCHES, FOSSILES ET MINÉRAUX DE LOZÈRE Gorges du Tarn Causses
samedi 19 septembre 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ROCHES, FOSSILES ET MINÉRAUX DE LOZÈRE
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de l’APHPL, Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc
Patrimoine géologique – patrimoine bâti, une histoire géologique de la Lozère à partir d’une présentation des principales roches et matériaux de construction. Exposition de fossiles et minéraux remarquables des mines et gisements de Lozère.
Exposition de l’APHPL, Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc
Patrimoine géologique – patrimoine bâti, une histoire géologique de la Lozère à partir d’une présentation des principales roches et matériaux de construction. Exposition de fossiles et minéraux remarquables des mines et gisements de Lozère. .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 9 79 40 63 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition by the APHPL, Paleontological Association of the Languedoc Highlands
Geological Heritage – Built Heritage: A Geological History of Lozère Based on a Presentation of the Main Rocks and Building Materials. Exhibition of remarkable fossils and minerals from the mines and deposits of Lozère.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION ROCHES, FOSSILES ET MINÉRAUX DE LOZÈRE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-09-09 par Conseil Départemental
À voir aussi à Gorges du Tarn Causses (Lozère)
- ANIMA — CHORÉGRAPHIE PASTORALE Gorges du Tarn Causses 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE GUIDÉE DU DOMAINE Gorges du Tarn Causses 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EXPOSITION LAVOGNES ET CAZELLES Gorges du Tarn Causses 19 septembre 2026
- ANIMA – CHORÉGRAPHIES PASTORALES Gorges du Tarn Causses 19 septembre 2026
- CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Gorges du Tarn Causses 1 octobre 2026