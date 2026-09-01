Journées européennes du patrimoine – Exposition Saint-Héand d’hier et d’aujourd’hui Place Clémenceau Saint-Héand
samedi 19 septembre 2026 · Place Clémenceau · Saint-Héand
Informations pratiques
Saint-Héand
Journées européennes du patrimoine – Exposition Saint-Héand d’hier et d’aujourd’hui
Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À travers cette exposition, le club ApolloPhoto propose un voyage dans le temps à la découverte de Saint-Héand.
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Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand 42570 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 30 41 23
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English :
%C0 Through this exhibition, the ApolloPhoto club invites visitors on a journey through time %E0 to discover Saint-H%E9and.
L’événement Journées européennes du patrimoine – Exposition Saint-Héand d’hier et d’aujourd’hui Saint-Héand a été mis à jour le 2026-09-08 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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