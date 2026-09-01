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AGENDA · Saint-Héand

Journées européennes du patrimoine – Exposition Saint-Héand d’hier et d’aujourd’hui Place Clémenceau Saint-Héand

samedi 19 septembre 2026 · Place Clémenceau · Saint-Héand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Clémenceau
Adresse
Maison François 1er
Ville
42570 Saint-Héand
Département
Loire
Tarif

Saint-Héand

Journées européennes du patrimoine – Exposition Saint-Héand d’hier et d’aujourd’hui

Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À travers cette exposition, le club ApolloPhoto propose un voyage dans le temps à la découverte de Saint-Héand.
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Place Clémenceau Maison François 1er Saint-Héand 42570 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 30 41 23 

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English :

%C0 Through this exhibition, the ApolloPhoto club invites visitors on a journey through time %E0 to discover Saint-H%E9and.

L’événement Journées européennes du patrimoine – Exposition Saint-Héand d’hier et d’aujourd’hui Saint-Héand a été mis à jour le 2026-09-08 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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