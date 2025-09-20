Journées Européennes du Patrimoine Exposition Saint-Louis, autrefois… Saint-Louis

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Saint-Louis, autrefois… Saint-Louis samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Saint-Louis, autrefois…

3 rue Saint-Jean Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

La Société d’Histoire de Saint-Louis vous présente l’exposition Saint-Louis, autrefois… Regards sur le ville entre 1900 et 1985, réalisée à partir des photographies réunies par Bruno Heitmann. Découvrez la ville d’autrefois, avec son architecture traditionnelle, ses usines, ainsi que quelques photos insolites qui, elles aussi, apporteront une touche de singularité à cette nouvelle exposition ludovicienne. 0 .

3 rue Saint-Jean Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Saint-Louis, autrefois… Saint-Louis a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue