Journées Européennes du Patrimoine exposition Scharr’Arts Scharrachbergheim-Irmstett

Journées Européennes du Patrimoine exposition Scharr’Arts Scharrachbergheim-Irmstett dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine exposition Scharr’Arts

18 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Lors des journées européennes du patrimoine, la cave dimière de Scharrachbergheim accueille une exposition de l’association Scharr’Arts ! Vous aurez également la possibilité de visiter la cave dimière. 0 .

18 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est mairie.scharrach@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine exposition Scharr’Arts Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble