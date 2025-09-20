Journées Européennes du Patrimoine exposition sur le cuir Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne

Journées Européennes du Patrimoine exposition sur le cuir Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine exposition sur le cuir

Rue de Martignac Espace Amassada Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’exposition sur le cuir avec des artisans comme « Sand’Cuir Artisanat ». Vous y pourrez apprécier les différentes manières de travailler cette matière noble qu’est le cuir. On vous y attend nombreux !

Rue de Martignac Espace Amassada Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

English : Journées Européennes du Patrimoine exposition sur le cuir

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the exhibition on leather with artisans like « Sand’Cuir Artisanat ». You’ll be able to appreciate the different ways of working this noble material. We look forward to seeing you there!

German : Journées Européennes du Patrimoine exposition sur le cuir

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes eine Ausstellung über Leder mit Handwerkern wie « Sand’Cuir Artisanat ». Dort können Sie die verschiedenen Arten der Bearbeitung dieses edlen Materials, des Leders, kennenlernen. Wir erwarten Sie dort zahlreich!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la mostra sul cuoio con artigiani come « Sand’Cuir Artisanat ». Potrete apprezzare i diversi modi di lavorazione di questo nobile materiale, il cuoio. Non vediamo l’ora di incontrarvi!

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine exposition sur le cuir

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la exposición sobre el cuero con artesanos como « Sand’Cuir Artisanat ». Podrá apreciar las diferentes formas de trabajar este noble material, el cuero. ¡Esperamos verle allí!

