Journées Européennes du Patrimoine, exposition sur les débuts de l’aviation paloise Rue des Près de Moureu Pontacq

Rue des Près de Moureu Bibliothèque Pontacq Pyrénées-Atlantiques

2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Le saviez-vous ? En 1909 a ouvert à Pau la première école d’aviation au monde, fondée par les frères Wright. Le climat doux et peu venteux est favorable aux vols. D’autres écoles de pilotages, civiles et militaires, s’installeront bientôt, faisant de Pau un berceau de l’aviation.

L’exposition présente l’histoire de ces pionniers !

Dimanche à 15h, rencontre avec Marie-Béatrice Stillger contrôleur aérien retraitée qui vous fera part de son expérience.

Tout public. .

Rue des Près de Moureu Bibliothèque Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 53 79 57

