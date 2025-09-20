Journées européennes du patrimoine exposition sur les maires du village et exposition sur les vitraux de l’église Place Pierre de Brach Montussan

Journées européennes du patrimoine exposition sur les maires du village et exposition sur les vitraux de l'église Place Pierre de Brach Montussan samedi 20 septembre 2025.

Place Pierre de Brach Eglise Saint-Martin Montussan Gironde

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune de Montussan vous invite à (re)découvrir l’histoire locale à travers deux expositions La Mairie et ses Maires , retraçant la vie municipale au fil des décennies, et L’Église et ses vitraux , mettant en lumière le patrimoine artistique et spirituel de l’église Saint-Martin. Un vernissage suivi d’un vin d’honneur aura lieu le samedi à 11 h 30. L’entrée est libre et gratuite. Venez nombreux partager ce moment de mémoire et de découverte du patrimoine montussanais. .

