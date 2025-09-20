Journées Européennes du Patrimoine | Exposition sur l’histoire de l’église Saint-Pierre Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer
Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Eglise Saint-Pierre de Lion-sur-Mer. Lion-sur-Mer Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition consacrée à l’histoire de l’église Saint-Pierre de Lion-sur-Mer.
Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Eglise Saint-Pierre de Lion-sur-Mer. Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine | Exposition sur l’histoire de l’église Saint-Pierre
For the European Heritage Days, come and discover the exhibition dedicated to the history of the Saint-Pierre church in Lion-sur-Mer.
German : Journées Européennes du Patrimoine | Exposition sur l’histoire de l’église Saint-Pierre
Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals eine Ausstellung über die Geschichte der Kirche Saint-Pierre in Lion-sur-Mer.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la mostra dedicata alla storia della chiesa di Saint-Pierre a Lion-sur-Mer.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la exposición dedicada a la historia de la iglesia Saint-Pierre de Lion-sur-Mer.
