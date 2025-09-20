Journées européennes du patrimoine Exposition temporaire Nos pieds d’argile Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy
Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
La designeuse matali crasset nous invite à dépasser le constat d’un monde en crise. Elle propose d’expérimenter un design utile, ancré dans le quotidien, à travers des architectures démonstratrices et autres afin d’imaginer d’autres possibles.
Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com
English :
Designer matali crasset invites us to look beyond the reality of a world in crisis. She proposes to experiment with useful design, rooted in everyday life, through demonstrative and other forms of architecture, in order to imagine other possibilities.
German :
Die Designerin matali crasset lädt uns ein, über die Feststellung einer Welt in der Krise hinauszugehen. Sie schlägt vor, mithilfe von demonstrativen und anderen Architekturen mit einem nützlichen, im Alltag verankerten Design zu experimentieren, um sich andere Möglichkeiten vorzustellen.
Italiano :
La designer Matali Crasset ci invita a guardare oltre la realtà di un mondo in crisi. Propone di sperimentare un design utile, radicato nella vita quotidiana, attraverso forme dimostrative e altre forme di architettura, per immaginare altre possibilità.
Espanol :
La diseñadora matali crasset nos invita a mirar más allá de la realidad de un mundo en crisis. Propone experimentar con el diseño útil, arraigado en la vida cotidiana, a través de la arquitectura demostrativa y otras formas de arquitectura, para imaginar otras posibilidades.
