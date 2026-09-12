Journées Européennes du Patrimoine Exposition Treignac d’hier et d’aujourd’hui Treignac
samedi 19 septembre 2026 · Treignac
Informations pratiques
Treignac
Journées Européennes du Patrimoine Exposition Treignac d’hier et d’aujourd’hui
Salle Paul POULOUX Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées européennes du patrimoine dont le thème Patrimoine de la photographie a été choisie une exposition de photos et cartes postales présentée par le photo club Vézère Monédières sur le thème Treignac d’hier et d’aujourd’hui .
Elle se tiendra dans la salle Paul Pouloux de 9H à 12H et de 15H à 18H.
Le choix de la salle Paul Pouloux n’est pas le fruit du hasard pour la présentation de cette exposition car la journée des clochers tors sera mise en relief ces deux jours.
Les visiteurs auront à la fois la découverte de l’exposition et la vue du clocher avec sa torsion particulièrement élégante et spectaculaire. .
Salle Paul POULOUX Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine photoclubvezeremonedieres@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition Treignac d’hier et d’aujourd’hui
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Treignac d’hier et d’aujourd’hui Treignac a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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