Journées Européennes du Patrimoine Exposition Voyage en lumière Eglise Saint-Hilaire Bazoches-sur-Hoëne

Eglise Saint-Hilaire Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne Orne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le photographe Orion Grondin expose ses clichés. .

Eglise Saint-Hilaire Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 85 27 55

