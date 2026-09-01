Informations pratiques

Cabestany

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS

Parc Guillem Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’exposition éphémère et collective Fleurs en céramique .

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Parc Guillem Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31

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English :

Come discover the temporary group exhibition “Ceramic Flowers.”

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS Cabestany a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME