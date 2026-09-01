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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS Cabestany

samedi 19 septembre 2026 · Cabestany

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS Cabestany

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parc Guillem
Ville
66330 Cabestany
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Cabestany

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS

Parc Guillem Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir l’exposition éphémère et collective Fleurs en céramique .
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Parc Guillem Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the temporary group exhibition “Ceramic Flowers.”

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS Cabestany a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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