AGENDA · Cabestany
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS Cabestany
samedi 19 septembre 2026 · Cabestany
Informations pratiques
Cabestany
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS
Parc Guillem Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’exposition éphémère et collective Fleurs en céramique .
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Parc Guillem Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31
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English :
Come discover the temporary group exhibition “Ceramic Flowers.”
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS Cabestany a été mis à jour le 2026-09-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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