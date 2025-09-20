Journées Européennes du Patrimoine Expositions Centre des Livres d’Artistes CDLA Saint-Yrieix-la-Perche

Journées Européennes du Patrimoine Expositions Centre des Livres d’Artistes CDLA Saint-Yrieix-la-Perche samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Expositions Centre des Livres d’Artistes CDLA

1 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Exposition produite par le CDLA. 1er étage « La Collection enrichissements récents et moins récents ». Salle du fond(s) Ian Hamilton Finlay publication 1986-1999″. .

1 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 70 30 info@cdla.info

English : Journées Européennes du Patrimoine Expositions Centre des Livres d’Artistes CDLA

German : Journées Européennes du Patrimoine Expositions Centre des Livres d’Artistes CDLA

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Expositions Centre des Livres d’Artistes CDLA

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Expositions Centre des Livres d’Artistes CDLA Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pays de Saint-Yrieix