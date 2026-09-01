Journées européennes du patrimoine – Expositions Archives départementales des Vosges Épinal
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales des Vosges · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Journées européennes du patrimoine – Expositions
Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026
Expositions
«Patrimoine photographique des Vosges: 1870-1950».
Illustrant l’évolution de la technique photographique et des supports, cette exposition montre également la fragilité de ce patrimoine documentaire pour lequel une chaîne de conservation de l’image a été mise en œuvre aux Archives départementales des Vosges.
Exposition «L’archive qui m’inspire».
Les agents des Archives dévoilent leur photographie préférée et partagent l’histoire, l’émotion ou le souvenir qui les relient à cette image.Tout public
0 .
Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70
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English :
As part of the 2026 European Heritage Days
Exhibitions
“Photographic Heritage of the Vosges: 1870–1950.”
Illustrating the evolution of photographic techniques and media, this exhibition also highlights the fragility of this documentary heritage, for which an image preservation process has been implemented at the Vosges Departmental Archives.
Exhibition %AB »The Archive That Inspires Me »%BB.
Archives staff reveal their favorite photograph and share the story, emotion, or memory that connects them to that image.
L’événement Journées européennes du patrimoine – Expositions Épinal a été mis à jour le 2026-09-05 par OT EPINAL ET SA REGION
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