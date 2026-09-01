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AGENDA · Guiseniers

Journées européennes du patrimoine Ferme de la Bucaille Visite libre Rue Emile Lesommier Guiseniers

samedi 19 septembre 2026 · Rue Emile Lesommier · Guiseniers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Emile Lesommier
Adresse
Ferme de la Bucaille
Ville
27700 Guiseniers
Département
Eure
Tarif

Guiseniers

Journées européennes du patrimoine Ferme de la Bucaille Visite libre

Rue Emile Lesommier Ferme de la Bucaille Guiseniers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Cette visite sera l’occasion de découvrir la motte féodale, site remarquable protégé dans une ferme faisant partie de l’histoire de Guiseniers et vestige de l’église Saint-Jean.

Informations pratiques
– De 14h à 17h
– Tarif Gratuit   .

Rue Emile Lesommier Ferme de la Bucaille Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 6 18 86 19 82 

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English : Journées européennes du patrimoine Ferme de la Bucaille Visite libre

L’événement Journées européennes du patrimoine Ferme de la Bucaille Visite libre Guiseniers a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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