Journées européennes du patrimoine Ferme de la Bucaille Visite libre Rue Emile Lesommier Guiseniers

Informations pratiques

Guiseniers

Journées européennes du patrimoine Ferme de la Bucaille Visite libre

Rue Emile Lesommier Ferme de la Bucaille Guiseniers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette visite sera l’occasion de découvrir la motte féodale, site remarquable protégé dans une ferme faisant partie de l’histoire de Guiseniers et vestige de l’église Saint-Jean.

Informations pratiques

– De 14h à 17h

– Tarif Gratuit .

Rue Emile Lesommier Ferme de la Bucaille Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 6 18 86 19 82

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English : Journées européennes du patrimoine Ferme de la Bucaille Visite libre

L’événement Journées européennes du patrimoine Ferme de la Bucaille Visite libre Guiseniers a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération