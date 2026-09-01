Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan Route des Alpes Romenay
samedi 19 septembre 2026 · Route des Alpes · Romenay
Informations pratiques
Romenay
Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan
Route des Alpes Ferme du Champ bressan Romenay Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Écomusée vous accueille pour des journées portes ouvertes exceptionnelles. Profitez de visites guidées, d’une animation sur une technique photographique et d’une exposition de photographies anciennes dans une ferme bressane qui vous fait voyager dans les années 1930. .
Route des Alpes Ferme du Champ bressan Romenay 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 30 45 83 lafermeduchampbressan@orange.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan
L’événement Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan Romenay a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)