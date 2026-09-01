Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan Route des Alpes Romenay

Informations pratiques

Romenay

Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan

Route des Alpes Ferme du Champ bressan Romenay Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Écomusée vous accueille pour des journées portes ouvertes exceptionnelles. Profitez de visites guidées, d’une animation sur une technique photographique et d’une exposition de photographies anciennes dans une ferme bressane qui vous fait voyager dans les années 1930. .

Route des Alpes Ferme du Champ bressan Romenay 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 30 45 83 lafermeduchampbressan@orange.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan

L’événement Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan Romenay a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)