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AGENDA · Romenay

Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan Route des Alpes Romenay

samedi 19 septembre 2026 · Route des Alpes · Romenay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route des Alpes
Adresse
Ferme du Champ bressan
Ville
71470 Romenay
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Romenay

Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan

Route des Alpes Ferme du Champ bressan Romenay Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

L’Écomusée vous accueille pour des journées portes ouvertes exceptionnelles. Profitez de visites guidées, d’une animation sur une technique photographique et d’une exposition de photographies anciennes dans une ferme bressane qui vous fait voyager dans les années 1930.   .

Route des Alpes Ferme du Champ bressan Romenay 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 30 45 83  lafermeduchampbressan@orange.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan

L’événement Journées européennes du Patrimoine Ferme du Champ bressan Romenay a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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