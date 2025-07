Journées Européennes du Patrimoine Festival du Four à Pain Ver

Journées Européennes du Patrimoine Festival du Four à Pain Ver dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Festival du Four à Pain

Lieu-dit La Foulerie Ver Manche

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le public est invité à venir découvrir un ancien corps de ferme, doté d’une boulangerie d’autrefois et son four à pain traditionnel.

Dans ce lieu emblématique de l’architecture rurale normande, le Festival du Four à Pain offre un moment chaleureux et festif, rappelant les anciennes journées de chauffe. C’était alors tout le village qui se rassemblait autour du four, entre fournées, transmission de savoir-faire et bal populaire.

Programme du dimanche 21 septembre

Le matin

• Atelier pratique fabrication de pain au levain animé par un boulanger paysan.

• Allumage du four à pain traditionnel de La Foulerie.

• Balade nature autour de la faune et de la flore, accompagnée par une spécialiste des plantes sauvages.

L’après-midi

• Fournée de pain à 14h et à 17h. Le public est invité à assister à la cuisson du pain dans le four traditionnel et découvrir les secrets de cette méthode ancestrale.

• Petit bal traditionnel La Danse comme patrimoine, séquence participative, animée par un chorégraphe

Lieu-dit La Foulerie Ver 50450 Manche Normandie +33 6 74 82 89 09 couravecvue@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Festival du Four à Pain

As part of the Journées Européennes du Patrimoine (European Heritage Days), the public is invited to come and discover an old farmhouse with a bakery and its traditional bread oven.

In this emblematic site of Normandy rural architecture, the Bread Oven Festival offers a warm and festive moment, reminiscent of the old days of heating. In those days, the whole village would gather around the oven, to bake, pass on know-how and enjoy a popular dance.

Sunday, September 21 program

Morning: ?

practical workshop: making sourdough bread with a local baker.

lighting of the traditional La Foulerie bread oven.

nature walk on the theme of flora and fauna, accompanied by a specialist in wild plants.

Afternoon:

bread baking at 2pm and 5pm. The public is invited to watch bread being baked in the traditional oven and discover the secrets of this ancestral method.

traditional dance: Dance as heritage, a participatory sequence led by a choreographer

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes ist die Öffentlichkeit eingeladen, ein ehemaliges Bauernhaus mit einer alten Bäckerei und einem traditionellen Brotofen zu besichtigen.

An diesem für die ländliche Architektur der Normandie symbolträchtigen Ort bietet das Festival du Four à Pain einen warmen und festlichen Moment, der an die alten Heiztage erinnert. Damals versammelte sich das ganze Dorf um den Ofen, um zu backen, das Wissen weiterzugeben und einen Volksball zu veranstalten.

Programm für Sonntag, den 21. September

Am Vormittag

praktischer Workshop: Herstellung von Sauerteigbrot unter Anleitung eines Bauernbäckers.

anfeuern des traditionellen Brotofens von La Foulerie.

? naturkundlicher Spaziergang rund um die Fauna und Flora, begleitet von einer Expertin für Wildpflanzen.

Am Nachmittag

brotbacken um 14 Uhr und um 17 Uhr. Das Publikum ist eingeladen, dem Backen von Brot im traditionellen Ofen beizuwohnen und die Geheimnisse dieser althergebrachten Methode zu entdecken.

kleiner traditioneller Tanz: Tanz als Kulturerbe, eine Mitmach-Sequenz, die von einem Choreografen moderiert wird

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il pubblico è invitato a scoprire un’antica casa colonica, con una panetteria d’altri tempi e il suo tradizionale forno per il pane.

Il Festival du Four à Pain (Festival del forno per il pane) è un’occasione calda e festosa, che ricorda i tempi in cui si preparava il pane. A quei tempi, l’intero villaggio si riuniva intorno al forno per cuocere, trasmettere le proprie conoscenze e divertirsi con una danza popolare.

Programma di domenica 21 settembre

Mattina: ?

laboratorio pratico: preparazione del pane a lievitazione naturale, guidato da un panettiere locale.

accensione del forno tradizionale della Foulerie.

passeggiata naturalistica intorno alla fauna e alla flora, accompagnata da uno specialista di piante selvatiche.

Pomeriggio: ?

cottura del pane alle 14.00 e alle 17.00. Il pubblico è invitato ad assistere alla cottura del pane nel forno tradizionale e a scoprire i segreti di questo metodo antico.

danza tradizionale: la danza come patrimonio, una sequenza partecipativa guidata da un coreografo

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se invita al público a descubrir una antigua granja, con una panadería de antaño y su tradicional horno de pan.

El Festival du Four à Pain (Festival del Horno de Pan) es una ocasión cálida y festiva, evocadora de los días en que se cocía el pan. En aquella época, todo el pueblo se reunía en torno al horno para cocer, transmitir su saber hacer y disfrutar de un baile popular.

Programa del domingo 21 de septiembre

Mañana: ?

taller práctico: elaboración de pan de masa madre, a cargo de un panadero local.

encendido del horno de pan tradicional de La Foulerie.

paseo por la naturaleza en torno a la fauna y la flora, acompañado por un especialista en plantas silvestres.

Por la tarde

horneado de pan a las 14:00 y a las 17:00 horas. El público está invitado a asistir a la cocción del pan en el horno tradicional y a descubrir los secretos de este método ancestral.

danza tradicional: La danza como patrimonio, una secuencia participativa dirigida por un coreógrafo

